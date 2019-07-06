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USAID подготовило концепцию противодействия России

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - "Концепция противодействия пагубному влиянию Кремля" разработана американским Агентством по международному развитию USAID, сообщил его директор Марк Грин.

"Концепция призвана ответить на авторитарные вызовы путем повышения экономической и демократической устойчивости стран, против которых они направлены, и действий по смягчению последствий кремлевской агрессии мягкой силы на ряд институтов", - заявил Грин, выступая перед партнерами США.

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Он утверждал: "Московский режим является не единственным авторитарным режимом, который в агрессивной манере стремится распространить свое идеологическое влияние за пределы собственных границ".

"Тем не менее, что касается Европы и Евразии, то усилия Кремля в этом направлении очевидны. Поскольку нет иных путей для достижения этой цели, Москва неустанно работает, подрывая экономическую либерализацию, обращая вспять демократическое развитие и ослабляя суверенитет отдельных государств", - заявил глава агентства.

В качестве примеров влияния России он назвал использование пропагандистских платформ, таких, как Russia Today and Sputnik International. "Тысячи кремлевских платных команд наводняют платформы и торгуют контентом, предназначенным для создания путаницы, недоверия и цинизма в отношении демократических и западных институтов", - сказал Грин.

По его словам, "Москва также применяет экономические манипуляции, особенно в энергетическом секторе, используя историческую зависимость своих соседей от российской нефти и газа".

Она "культивирует и финансово поддерживает прокремлевские политические партии либо для избрания антидемократических кандидатов, либо чаще, просто для того, чтобы добавить неопределенности и путаницы".

Грин отметил, что USAID "готово помочь партнерам в снижении зависимости от российских энергоресурсов" за счет расширения "интеграции с западными экономиками".

Концепция "предлагает инструменты, которые могут помочь странам создавать более представительные политические партии и группы".

В частности, как сказал Грин, руководимое им агентство "в ответ на усилия Кремля по взлому выборов в Украине" предоставило украинскому избиркому $2,7 млн на оборудование, "чтобы поддержать свободные и справедливые выборы" в текущем году.

Еще одной из задач концепции является "поддержка в создании потенциала местных средств массовой информации для предоставления надежных, независимых новостей и информационных услуг".

USAID Россия

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