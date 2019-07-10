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Акционеры "Рустави 2" отказались уволить гендиректора из-за оскорблений в адрес Путина

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Контрольные держатели акций в среду не поддержали требование одного из акционеров телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе уволить гендиректора канала Ники Гварамию после прозвучавших в эфире нецензурных оскорблений в адрес президента России Владимира Путина.

"У меня сложилось впечатление, что доминантные держатели акций считают, что оскорбительный монолог ведущего телеканала Георгия Габуния поднял рейтинг телекомпании, поэтому говорить об увольнении гендиректора не надо", - сказал адвокат Нижарадзе Гиоргий Кавлашвили.

Накануне гендиректор "Рустави 2" в прямом эфире позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента России, но не в такой разнузданной форме, как сделал несколько дней назад его подчиненный Габуния.

Рустави 2 Грузия

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