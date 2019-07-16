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Акционер "Рустави 2" потребовал завести дело на гендиректора телекомпании

Акционер "Рустави 2" потребовал завести дело на гендиректора телекомпании
Фото: Reuters

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Обладательница 9% акций "Рустави 2" Нино Нижарадзе обратилась в прокуратуру Грузии с требованием начать уголовное преследование генерального директора телекомпании Ники Гварамия.

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Как сообщил во вторник журналистам адвокат Георгий Кавлашвили, в иске речь идет о грубых финансовых нарушениях в деятельности "Рустави 2".

"Предположительно, компания "Рустави 2" переводит фактически всю прибыль на компанию "Интермедия", в своих же отчетах показывает, что прибыли нет, поэтому Нижарадзе с 2014 года не получала ни дивидендов, ни какого-либо другого дохода", - сказал адвокат.

Он сообщил, что ранее Нижарадзе не раз хотела продать свои акции, однако решением держателей контрольного пакета ей сделать это не позволили.

На прошлой неделе на совете акционеров Нижарадзе поставила вопрос об отстранении с должности Гварамия, однако это предложение поддержано не было.

В последние дни у телекомпании "Рустави 2" проходят акции граждан с требованием закрытия телеканала, который, по их мнению, "ведет подрывную политику в Грузии".

Рустави 2 Грузия

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