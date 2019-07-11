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В Уругвае задержали подозреваемых в сокрытии итальянского мафиози россиян

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Три человека, в том числе двое граждан РA, задержаны в Уругвае по подозрению в пособничестве сбежавшему из тюрьмы итальянскому мафиози Рокко Морабито, сообщает местное интернет-издание Montevideo Portal.

По его данным, сотрудники Интерпола при поддержке Республиканской гвардии задержали в пиццерии двух владельцев заведения - граждан Италии и России. Также была задержана повар ресторана, являющаяся гражданкой РФ.

Все они подозреваются в сокрытии Морабито, причем самого мафиози полицейские не обнаружили.

Морабито - один из боссов калабрийской мафии "Ндрангета" был задержан в Уругвае в 2017 году после 20 лет преследования. Однако в конце июня ему удалось бежать из тюрьмы.

Уругвай РФ Рокко Морабито

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