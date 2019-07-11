Российский дипломат пострадал в ДТП в Албании

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российский дипломат пострадал в ДТП на западе Албании, сообщает в среду издание Albanian Daily News.

По сведениям газеты, автомобиль, попавший в аварию, является собственностью российского посольства в Тиране. Сообщается, что водитель не справился с управлением и съехал с трассы из-за скользкой дороги.

В результате два человека, в том числе сотрудник посольства, получили серьезные травмы. Других подробностей об их состоянии не приводится.

Авария произошла на трассе между городами Рогожина и Кавая неподалеку от побережья Адриатического моря.