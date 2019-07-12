Работа "Твиттера" возобновилась

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Возобновилась работа "Твиттера", прекратившаяся из-за сбоя более чем на час. Пострадали пользователи сайта и мобильных приложений по всему миру, в том числе в России.

Сбой сильнее всего затронул США, Японию и северо-запад Европы. Российские пользователи тоже столкнулись с проблемами. На момент написания текста сервисная служба "Твиттера" вернула доступ почти для всех. Согласно ее отчету, доступ был заблокирован из-за "изменений во внутренней конфигурации".