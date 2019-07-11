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Неполадки начались в работе "Твиттера" по всему миру

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - "Твиттер" испытывает перебои в работе по всему миру. Часть пользователей лишилась доступа к микроблогам.

Неполадки начались во вторник вечером. Пользователи сервиса, которые заходят на сайт или в приложение, видят сообщение о том, что что-то пошло не так.

Вот как выглядит главная страница "Твиттера" на момент написания текста:

Техническая служба сервиса пока не установила причину перебоев в работе и пообещала сообщать о всех новостях.

Согласно карте сайта downdetector.ru, самые большие очаги сбоев возникли в США, Японии и на северо-западе Европы. Российские пользователи жалуются на проблемы с доступом сравнительно редко.

Многие известные личности и ведомства мира ведут свои микроблоги в "Твиттере". Это позволяет им своевременно сообщать о новостях, которые они сочли важными. В частности, президент США Дональд Трамп ежедневно комментирует мировые события в своем твиттере.

За последние годы компания Twitter неоднократно становилась фигурантом скандалов о незаконной политической агитации в интернете. Некоторые страны запретили или ограничили политическую агитацию на время предвыборной кампании. Конгресс США вызывал главу Twitter Джека Дорси на слушания по вопросу вмешательства в президентские выборы.

Twitter твиттер

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