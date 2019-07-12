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Обнародовано видео задержания береговой охраной США подлодки с наркотиками

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Опубликовано видео момента задержания движущейся подлодки, на которой перевозили наркотики. Как сообщает ABC 7, инцидент произошел еще 18 июня в международных водах Тихого океана.

Сотрудники береговой охраны США запрыгнули на подлодку, которая только показалась на поверхности и начали стучать в главный люк. Через некоторое время люк все же открылся и в нем показался мужчина с поднятыми руками. Какие обвинения ему будут предъявлены и из какой он страны, не сообщается.

Отмечается, что показанные кадры - лишь часть крупной операции, в ходе которой береговая охрана конфисковала 39 тыс. фунтов кокаина (17 тонн 690 кг) и 933 фунта марихуаны (423 кг) с 14 различных судов. Общая стоимость наркотиков $569 млн.

США Тихий океан

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