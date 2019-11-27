В испанский порт доставили потопленную наркосубмарину с кокаином на 100 млн евро

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники гражданской гвардии Испании и таможенной службы в среду приняли участие в поднятии затонувшей в воскресенье самодельной 20-метровой подводной лодки с грузом наркотиков и ее доставке в порт города Альдан в Галисии, сообщает испанский телерадиоканал РТВЕ.

По его данным, в порту лодку обыскали и нашли 152 упаковки кокаина общим весом в три тонны. Стоимость груза по ценам черного рынка оценивается примерно в 100 млн евро.

Задержаны двое находившихся на подлодке человек, однако, пока неясно, откуда она прибыла к испанским берегам - из Америки или из Африки. Подлодку обнаружили в автономном регионе Галисия на северо-западе страны.

Представители гражданской гвардии Испании напоминают, что самодельные подлодки для перевозки наркотиков регулярно используют в Америке, но для Европы - это крайне редкий случай.

В связи с этим власти Испании объявили о размещении средств выявления целей на море и в воздухе в городах Понтеведра и Корунья, а также усилили полицейское присутствие на побережье Атлантического океана.