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Гражданина РФ в Мексике приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы и штрафу в размере 405 тысяч песо (1,3 млн рублей) за убийство, говорится в сообщении прокуратуры штата Кинтана-Роо.

Отмечается, что по итогам расследования ведомство сочло вину россиянина полностью доказанной.

Макеев имеет постоянный вид на жительство в Мексике. Он публиковал на своем канале на YouTube ролики, в которых унижал и оскорблял местных жителей, а также использовал нацистскую символику.

В 2017 году около двухсот жителей города Канкун, где жил россиянин, пришли к его дому и стали требовать его высылки. Макеев вышел им на встречу с ножом. Во время драки Макеев смертельно ранил одного из местных жителей. После этого он попытался скрыться на крыше соседнего дома, а толпа закидывала его камнями. Россиянина доставили в больницу и ввели в состояние искусственной комы.

После этого инцидента тысячи жители Мексики подписали петицию с требованием депортировать Макеева из Мексики.

Мексика РФ Алексей Макеев

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