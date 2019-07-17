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Экс-президент Эквадора подтвердил попытки Ассанжа повлиять на выборы в США

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент Эквадора Рафаэль Коррера заявил, что во время пребывания в эквадорском посольстве в Лондоне основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вмешивался в процесс президентских выборов в США 2016 года, сообщает телеканал CNN.

"Мы замечали, что он вмешивается в выборы, и мы этого не допускаем, потому что у нас есть принципы, очень четкие ценности, так как мы бы не хотели, чтобы кто-то вмешивался и в наши выборы. Мы не намерены позволять, чтобы такое случалось в чужой, но дружественной стране, как США", - сказал он.

Коррера добавил, что оправданием для WikiLeaks служит то, что они предоставляли правдивую информацию. "Конечно, она касалась только Хиллари Клинтон. Но не Трампа. Значит, они говорили не всю правду. А не говорить всей правды называется манипуляцией. И этого нельзя допускать", - сказал Коррера.

При этом экс-президент Эквадора открестился от контактов с Ассанжем, заявив, что он никогда не говорил с ним. "Только однажды он брал у меня интервью по скайпу, работая на Russia Today", - сказал он.

Накануне телеканал уже сообщал, что Ассанж из посольства Эквадора руководил пропагандистской деятельностью, направленной на дискредитацию кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

CNN, основываясь на полученных из наблюдения за Ассанжем данных, утверждал, что тот неоднократно встречался с российскими представителями и "международными хакерами", от которых получал информацию, которая затем публиковалась по каналам WikiLeaks.

Джулиан Ассанж Эквадор США

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