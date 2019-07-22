В правительстве Украины начались обыски по делу о хищении $6 млн в "оборонке"
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Департамента контрразведки СБУ обнаружили хищение более $6 млн при заключении иностранной компанией контракта с предприятием "Укроборонпрома" по поставке Госпогранслужбе Украины системы раннего обнаружения, сообщил отдел связей со СМИ Генпрокуратуры Украины.
Следственные действия и выемки документов проведены или проводятся в помещениях кабинета министров Украины, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятия "Спецтехноэкспорт"
Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" - "дочка" госкомпании "Укрспецэкспорт".