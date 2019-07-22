Поиск

В правительстве Украины начались обыски по делу о хищении $6 млн в "оборонке"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Департамента контрразведки СБУ обнаружили хищение более $6 млн при заключении иностранной компанией контракта с предприятием "Укроборонпрома" по поставке Госпогранслужбе Украины системы раннего обнаружения, сообщил отдел связей со СМИ Генпрокуратуры Украины.

Следственные действия и выемки документов проведены или проводятся в помещениях кабинета министров Украины, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятия "Спецтехноэкспорт"

Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" - "дочка" госкомпании "Укрспецэкспорт".

Украина

Новости

Во Франции нашли подлодку, пропавшую более 50 лет назад

Во Франции нашли подлодку, пропавшую более 50 лет назад

Индия запустила к Луне межпланетную станцию с посадочным модулем и луноходом

Индия запустила к Луне межпланетную станцию с посадочным модулем и луноходом

Украинский ЦИК обработал более половины бюллетеней

Умер гендиректор МАГАТЭ

Умер гендиректор МАГАТЭ

В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ

Кандидатам от "Слуги народа" спрогнозировали победу в 115-120 округах

Кандидатам от "Слуги народа" спрогнозировали победу в 115-120 округах

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 июля

ЦИК Украины обработал треть протоколов к утру

ЦИК Украины обработал треть протоколов к утру

Израиль готовится снести палестинские населенные пункты на западном берегу Иордана

За время перемирия в Донбассе зафиксировано более 70 нарушений

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');