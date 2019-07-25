В Европарламенте назвали диалог с РФ одним из ключевых пунктов внешней политики ЕС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Диалог с Россией является одним из ключевых пунктов внешней политики Евросоюза, необходимо использовать любую возможность, чтобы восстановить прежнее доверие между сторонами, заявил заместитель председателя Европейского парламента, член итальянской партии "Движение пяти звезд" (M5S) Фабио Массимо Кастальдо.

"Я убежден, что диалог с Россией - один из основополагающих элементов во внешней политике ЕС. Вместе с тем очевидно, что за пределами политических деклараций в двусторонних отношениях существует определенная холодность", - отметил Кастальдо в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

По его словам, которые приводит издание, Евросоюз и Россия "должны использовать любую возможность, каждый форум для возобновления диалога и восстановления доверия между сторонами".

"Я не отрицаю, что это может быть чрезвычайно трудно, но очевидно, что отчуждение между ЕС и Россией не должно длиться до победного конца", - подчеркнул вице-спикер Европарламента.

При этом он выразил уверенность, что различные региональные и глобальные проблемы РФ и Евросоюз могут решить только сообща.

"А потому я надеюсь, что процесс сближения произойдет своевременно", - резюмировал Кастальдо в беседе с изданием.