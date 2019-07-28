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Рейтинги Консервативной партии взлетели после избрания Джонсона премьером

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Консервативная партия Великобритании увеличила отрыв от лейбористов до 10% после того, как Борис Джонсон занял пост премьер-министра страны, приводит данные опроса YouGov газета The Sunday Times.

По данным исследования, рейтинг консерваторов вырос на 6 пунктов - до 31%. Рейтинг Лейбористской партии также продемонстрировал рост на 2% - до 21%. Издание отмечает, что преимущество партии Джонсона над оппозицией стало рекордным за последние пять месяцев. Рейтинги Либеральных Демократов (20%) и Партии Брексита (13%) снизились - на 3 и 4% соответственно.

Опрос Deltapoll, проведенный по заказу Mail on Sunday, также свидетельствует о росте популярности консерваторов. По ее данным, поддержка тори составила 30%, лейбористов - 25%, либералов - 18%, а партии Брексита - 14%. Однако газета отмечает, что если Лейбористская партия сместит своего лидера Джереми Корбина, то они выйдут в лидеры с 34% и опередят консерваторов на шесть пунктов.

При этом согласно исследованию Comres для Sunday Express, отрыв консерваторов от лейбористов составляет всего 3%. По данным газеты, рейтинг Консервативной партии вырос благодаря Джонсону до 28%.

23 июля Джонсон был избран лидером правящей консервативной партии Великобритании. Это автоматически сделало его преемником Терезы Мэй на посту премьер-министра.

На следующий день королева Великобритании Елизавета II назначила Джонсона премьер-министром страны.

Он стал 14 премьером за время правления Елизаветы II.

Борис Джонсон Великобритания Консервативная партия Лейбористская партия Либеральные Демократы Партия Брексита

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