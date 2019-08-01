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Трамп назначил Бразилию главным союзником США вне НАТО

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назначил Бразилию в качестве основного союзника, не входящего в НАТО, говорится в сообщении, опубликованном Белым домом.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, а также разделом 517 закона об иностранной помощи 1961 года с внесенными в него поправками (...), я настоящим назначаю Федеративную Республику Бразилию главным союзником Соединенных Штатов, не входящим в НАТО...", - следует из распоряжения Трампа.

Такой статус двухсторонних отношениях определяет приоритет США с развитии отношений с Бразилией. Стороны, в том числе, получают возможность участвовать в совместных оборонных инициативах, в космических проектах, проводить совместные исследования военного характера, некоторые контртеррористические мероприятия, а также поставлять ограниченные виды вооружения.

США Бразилия

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