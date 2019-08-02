В четырех районах столицы Таиланда произошли взрывы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Серия взрывов произошла в нескольких районах столицы Таиланда, два человека получили ранения, сообщает Bangkok Post.

По данным издания, взрывы были слышны возле станции надземного метро Chong Nonsi BTS около 8:50 (4:50 по московскому времени) и, по крайней мере, еще в трех других районах Бангкока в пятницу утром.

Полиция заявила, что при взрывах в районе Суан Луанг пострадали два уборщика улиц. Других сообщений о пострадавших не поступало.

Police outside King Power Mahanakhon building near Chong Nonsi station of @BTS_SkyTrain where one loud bang was reported. https://t.co/G7sxux5es4 — Bangkok Post (@BangkokPostNews) August 2, 2019

Предполагается, что взорвались самодельные бомбы. На месте происшествий работают полицейские, специализирующиеся на обезвреживании взрывоопасных предметов.

Сейчас в Бангкоке проходит региональный форум по безопасности министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В четверг тайская полиция обнаружила две поддельные бомбы недалеко от места проведения форума. По подозрению в причастности к ним были арестованы двое мужчин.