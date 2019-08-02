Поиск

В четырех районах столицы Таиланда произошли взрывы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Серия взрывов произошла в нескольких районах столицы Таиланда, два человека получили ранения, сообщает Bangkok Post.

По данным издания, взрывы были слышны возле станции надземного метро Chong Nonsi BTS около 8:50 (4:50 по московскому времени) и, по крайней мере, еще в трех других районах Бангкока в пятницу утром.

Полиция заявила, что при взрывах в районе Суан Луанг пострадали два уборщика улиц. Других сообщений о пострадавших не поступало.

Предполагается, что взорвались самодельные бомбы. На месте происшествий работают полицейские, специализирующиеся на обезвреживании взрывоопасных предметов.

Сейчас в Бангкоке проходит региональный форум по безопасности министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В четверг тайская полиция обнаружила две поддельные бомбы недалеко от места проведения форума. По подозрению в причастности к ним были арестованы двое мужчин.

Таиланд Бангкок

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 2 августа

Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций против России за инцидент в Солсбери

Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций против России за инцидент в Солсбери
Brexit

Консерваторы едва не лишились большинства в британском парламенте

Консерваторы едва не лишились большинства в британском парламенте

Администрация Трампа сократит количество военных в Афганистане

Южная Корея подтвердила информацию о пусках северокорейских ракет

Южная Корея подтвердила информацию о пусках северокорейских ракет

В Идлибе вступает в силу объявленное Дамаском перемирие

Горбачев, подписавший ДРСМД, прокомментировал прекращение его действия

Горбачев, подписавший ДРСМД, прокомментировал прекращение его действия

Трамп не обсуждал ДРСМД в телефонном разговоре с Путиным

США объявили об очередном ракетном пуске КНДР

Глава офиса Зеленского подал в отставку после двух месяцев работы

Глава офиса Зеленского подал в отставку после двух месяцев работы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');