38 человек госпитализированы из-за утечки хлора в пекинском бассейне

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Не менее 38 человек госпитализированы из-за предположительной утечки хлора в бассейне на юго-западе Пекина, сообщает в субботу China Daily.

По данным газеты, инцидент произошел около 19:00 в пятницу по местному времени (14:00 по Москве) в бассейне, находящемся в тестовом режиме. Посетители пожаловались на головокружение и тошноту.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. 23 человека позже были отпущены.