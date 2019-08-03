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Один погиб, четверо пострадали в результате землетрясения в Индонезии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб, четверо пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,9 на острове Ява на восточном побережье Индонезии, сообщает газета The Strait Times.

По данным газеты, из-за землетрясения, произошедшего в ночь с пятницы на субботу, разрушенными оказались 113 зданий.

Эпицентр располагался в 205 километрах к юго-западу от населенного пункта Пандегланг. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Индонезия

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