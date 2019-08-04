Крупный пожар произошел у телебашни Еревана

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Крупный пожар произошел в ереванском районе Сари Тах рядом с телебашней, сообщили, "Интерфаксу" в МЧС Армении в воскресенье.

"4 августа в 20:30 в службу "911" поступил сигнал о том, что у телебашни горит покрытая растительностью территория. На место происшествия отбыли три боевых расчетов пожарно-спасательного отряда и оперативная группа национального центра по кризисному управлению", - говорится в сообщении.

В 20:45 пожару была присвоена сложность "1- БИС", на место пожара был направлен еще один боевой расчет, добавили в ведомстве.

"Пожар удалось локализовать в 21:22", - отметили в МЧС.