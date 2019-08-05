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США и Австралия призвали Россию и Китай к переговорам по контролю над вооружениями

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - США и Австралия считают, что в области контроля над вооружениями необходимы новые механизмы и призывают Россию и Китай к переговорам по этому вопросу, говорится в совместном заявлении по итогам министерских консультаций двух стран.

"Стороны подтвердили необходимость нового этапа в области контроля над вооружениями, который расширит число государств и оружейных систем, включенных в согласованные соглашения, и активизирует усилия по сокращению ядерных рисков", - указывается в документе, текст которого поступил в "Интерфакс".

В нем подчеркивается: "С этой целью, и, не исключая возможности нового продления СНВ, они призвали Россию и Китай сесть за стол переговоров и присоединиться к усилиям Соединенных Штатов по продвижению ориентированной на будущее повестки дня в области контроля над вооружениями, опираясь на непреходящее значение договора о нераспространении ядерного оружия".

Консультации прошли в Австралии, в них с австралийской стороны приняли участие министр иностранных дел Марис Пейн и министр обороны Линда Рейнолдс, с американской - госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер.

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