Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Авария с участием микроавтобуса под Рязанью унесла жизни шести человек, сообщил "Интерфаксу" во вторник представитель пресс-службы регионального УМВД.

"По предварительным данным, около 5:30 утра в Сасовском районе микроавтобус Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Toyota Land Cruiser Prado вблизи населенного пункта Пичкиряево. Погибли шесть человек, находившиеся в маршрутке, и еще шестеро человек получили травмы. В легковой машине пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что микроавтобус не находился на маршруте.

Обстоятельства ДТП выясняются.