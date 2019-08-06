Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Авария с участием микроавтобуса под Рязанью унесла жизни шести человек, сообщил "Интерфаксу" во вторник представитель пресс-службы регионального УМВД.
"По предварительным данным, около 5:30 утра в Сасовском районе микроавтобус Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Toyota Land Cruiser Prado вблизи населенного пункта Пичкиряево. Погибли шесть человек, находившиеся в маршрутке, и еще шестеро человек получили травмы. В легковой машине пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что микроавтобус не находился на маршруте.
Обстоятельства ДТП выясняются.