Южная Корея сообщила о проведении КНДР очередных пусках ракет

Ким Чен Ын на пуске ракет 3 августа 2019 года Фото: Reuters

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В КНДР провели запуск нескольких ракет, сообщает во вторник агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское военное командование.

Пуски были проведены с восточного побережья Северной Кореи. Точно количество ракет и их характеристики пока не указываются.

Это - четвертая серия ракетных испытаний в КНДР менее чем за две недели. В предыдущих случаях, по оценкам Сеула, речь шла о баллистических ракетах малой дальности.