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Южная Корея сообщила о проведении КНДР очередных пусках ракет

Южная Корея сообщила о проведении КНДР очередных пусках ракет
Ким Чен Ын на пуске ракет 3 августа 2019 года
Фото: Reuters

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В КНДР провели запуск нескольких ракет, сообщает во вторник агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское военное командование.

Пуски были проведены с восточного побережья Северной Кореи. Точно количество ракет и их характеристики пока не указываются.

Это - четвертая серия ракетных испытаний в КНДР менее чем за две недели. В предыдущих случаях, по оценкам Сеула, речь шла о баллистических ракетах малой дальности.

Южная Корея КНДР

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