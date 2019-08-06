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Трамп подписал указ, блокирующий имущество правительства Венесуэлы в США

Трамп подписал указ, блокирующий имущество правительства Венесуэлы в США
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ, блокирующий имущество правительства Венесуэлы, находящееся в США, сообщает Белый дом.

Согласно указу, Трамп "в целях принятия дополнительных мер в отношении чрезвычайного положения" в Венесуэле и "в свете продолжающейся узурпации власти Николасом Мадуро и связанными с ним лицами" приказал, что "все имущество и интересы в собственности правительства Венесуэлы, находящиеся в Соединенных Штатах" или попадающие впоследствии в США или под контроль любого американского лица "блокируются и не могут быть переданы, оплачены, экспортированы, изъяты или иным образом обработаны".

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