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В Иране представили три новые модели управляемых высокоточных ракет

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Иране во вторник представили новые модели высокоточных управляемых ракет и высокоточных ракет собственного производства. Об этом сообщает агентство "Мехр".

На презентации министр обороны Ирана Амир Хатами заявил: "Несмотря на злобу и заговоры Великого злодея Америки и ее наемников, министерство обороны без колебаний в нужный момент защитит Исламскую Республику".

За разработку новых моделей высокоточных управляемых ракет класса "воздух-воздух" отвечали специалисты из Минобороны Ирана и компании Iran Electronics Industries.

Как отмечается, ракета Yasin оснащена складным крылом и может быть запущена с беспилотника или управляемого летательного аппарата. Дальность ее полета составляет 50 км.

Ракета Ghaem - с тепловым наведением. По словам разработчиков, она может уничтожать мишени с отклонением максимум в 50 сантиметров.

Полетом ракеты Balaban можно управлять с помощью сенсоров и GPS, отмечает "Мехр".

Иран

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