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Иран испытал новую ракету

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Иран провел успешное испытание новой ракеты, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами в связи с пуском заявил, что эта суббота стала "одним из успешных дней для нашей нации".

Никаких подробностей о пуске и о типе ракеты он не сообщил, отмечает AP.

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На этой неделе Иран представил зенитно-ракетный комплекс собственного производства "Бавар-373".

США и ряд других западных стран регулярно критикуют Иран за работу над ракетной программой, считая, что она идет вразрез с резолюциями СБ ООН. В Тегеране заявляют, что имеют полное право разрабатывать этот вид вооружения.

Иран

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