Американский космический корабль Cygnus отстыковался от МКС

В общей сложности полет "грузовика" станет рекордным для такого типа аппаратов и продлится восемь месяцев

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - После более чем трехмесячного совместного полета американский космический грузовой корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman во вторник расстыковался с Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Отстыковка "грузовика" от американского сегмента МКС - модуля Unity была осуществлена по командам с Центра управления полетами NASA в Хьюстоне в 19:15 по Мос. Затем с помощью 17-метровой дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2, которой будет управлять член экипажа МКС американский астронавт Ник Хейг, корабль будет отведен от станции и выпущен в автономный полет.

Cygnus забрал с собой со станции мусор и отходы. После расстыковки он поднимется на более высокую орбиту, чтобы запустить несколько малых исследовательских спутников. Кроме того, через месяц после самостоятельного полета с его борта будут выпущен "инспекционный" наноаппарат, который совершит облет вокруг корабля и осуществит его фотосъемку с высоким разрешением. Снимки будут передаваться на борт "грузовика" для последующей трансляции на Землю, сообщает NASA.

Cygnus продолжит автономный полет до декабря, когда он будет сведен с орбиты и прекратит свое существование в акватории Тихого океана. Большая его часть сгорит в плотных слоях атмосферы Земли. В общей сложности полет "грузовика" продлится рекордные для этого типа кораблей восемь месяцев.

Как сообщалось, 19 апреля грузовой корабль Cygnus пристыковался к американскому сегменту станции - модулю Unity. Он доставил на МКС около 3,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований. Среди прочего он впервые привез на МКС живые организмы - 40 лабораторных мышей, а также мини-робота Astro B, который будет использоваться для помощи экипажу при проведении различных экспериментов.

Корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем Antares, стартовавшей с космодрома Уоллопс, который расположен на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния. Запуск был осуществлен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Это был уже 11-й полет американского космического грузовика данного типа к МКС. Первый запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.