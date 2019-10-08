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Запуск американского грузовика Cygnus к МКС отложили до ноября

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Отправка очередного американского грузового космического корабля Cygnus к Международной космической станции (МКС) перенесена на ноябрь, сообщило во вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"12-я по счету миссия корабля Cygnus по доставке грузов на МКС теперь планируется не ранее 2 ноября. Это связано с предстоящей в октябре отстыковкой от станции японского грузового корабля HTV-8 ("Конотори-8") и другими работами на МКС", - говорится в сообщении.

Запуск автоматического грузового космического корабля Cygnus с космодрома Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния, планировалось осуществить 21 октября.

Запуски "грузовиков" Cygnus осуществляются в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и космический корабль. Cygnus должен будет доставить на МКС около 3,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Как сообщалось, в последний раз на МКС партию грузов Cygnus доставил 19 апреля текущего года. Это был 11-й полет данного американского "грузовика" к станции. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда "грузовик" не долетел до МКС вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Корабль состоит из двух модулей цилиндрической формы: оборудованного солнечными батареями служебного модуля и герметичного грузового модуля.

Cygnus NASA МКС

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