Помощник госсекретаря США по Латинской Америке ушла в отставку

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Кимберли Брайер - помощник госсекретаря США по Западному полушарию - подала в отставку, сообщила The Washington Post. Она занимала этот пост с октября прошлого года.

По данным издания, причиной отставки стали личные мотивы. Сама Брайер отказалась отвечать на вопросы журналистов, касающиеся отставки, переадресовав их госдепартаменту.

Газета отмечает, что официально об отставке Госдеп может сообщить в четверг.

В качестве помощника госсекретаря Брайер отвечала за партнерские отношения с южноамериканскими странами и контролировала уровень иммиграции из Мексики и других стран Центральной Америки.

СМИ, комментируя сообщения об отставке сообщают, что Брайер выступала против ужесточения политики Белого дома в отношении Мексики.