В НАТО заявили, что не знали о приближении F-18 именно к самолету Шойгу

Российский истребитель Су-27, сопровождающий самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу над Балтийским морем Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - У НАТО нет информации, кто находился на борту самолета, который над Балтийским морем идентифицировали во вторник истребители патрульной миссии альянса. Об этом заявил "Интерфаксу" в Брюсселе чиновник аппарата организации.

"Российский самолет в сопровождении по крайней мере одного российского истребителя был отслежен ранее сегодня над Балтийским морем", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с приближением к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу истребителя НАТО F-18, который оттеснили российские Су-27.

В штаб-квартире альянса сообщили, что реактивные самолеты Балтийской полицейской воздушной миссии НАТО поднялись в воздух, чтобы идентифицировать самолет, который пролетал вблизи воздушного пространства союзников. Отмечается, что после идентификации самолета истребители НАТО вернулись на базу и что у НАТО нет информации о том, кто был на борту.

Одновременно в НАТО адресовали к справке на сайте организации, в которой сказано, что "воздушная полиция НАТО - это миссия в мирное время, целью которой является обеспечение безопасности воздушного пространства Североатлантического альянса".

"Это коллективная задача, которая предполагает постоянное присутствие - 24 часа в сутки, 365 дней в году - истребителей и экипажей, готовых быстро реагировать на нарушения воздушного пространства", - сказано в публикации.

В ней отмечается, что это "чисто оборонительная миссия, которая включает в себя круглосуточное присутствие истребителей". "Члены НАТО помогают тем союзникам, которые не располагают необходимыми средствами обеспечивать воздушную охрану своей территории", - объясняют в Брюсселе.

Инцидент над Балтикой

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой, его оттеснили российские Су-27, сообщил ранее во вторник телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Самолет министра обороны РФ следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтфлота Су-27 из Калининграда в Москву.

Позднее министерство обороны РФ опубликовало съемку с борта самолета, на котором видно, что Су-27 оттесняет истребитель НАТО.

21 июня 2017 года истребитель НАТО также пытался приблизиться к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтики. Тогда сопроводить борт министра пытался истребитель F-16. Позднее стало известно, что это был F-16 польских ВВС.

В апреле 2018 году Шойгу заявил, что из-за полетов авиации НАТО возрос риск инцидентов. "Повысилась интенсивность полетов натовской авиации у российских границ. В итоге резко возросла опасность провокаций и военных инцидентов", - сказал тогда Шойгу.