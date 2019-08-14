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Индийская лунная станция отправилась с орбиты Земли к Луне

Индийская лунная станция отправилась с орбиты Земли к Луне
Запуск "Чандраян-2" в Космическом центре имени Сатиша Дхавана в Индии
Фото: Reuters

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Индийская лунная станция Chandrayaan 2 ("Чандраян-2") совершила маневр выхода на траекторию перелета к Луне и покинула земную орбиту. Об этом сообщила в среду Индийская организация космических исследований (ISRO).

Во время выхода на околоземную орбиту жидкостный двигатель аппарата работал около 1203 секунд. Это позволило ему перейти на траекторию полета к Луне, сообщили в ISRO.

22 июля Индия запустила к Луне миссию "Чандраян-2". Тяжелая трехступенчатая ракета GSLV Mk-III стартовала с Космического центра имени Сатиша Дхавана и успешно вывела лунную станцию на промежуточную орбиту. В течение двух недель после этого аппараты увеличивали высоту орбиты.

"Чандраян-2" стал второй индийской межпланетной миссией к Луне после лунного орбитального зонда "Чандраян-1". С учетом марсианского орбитального зонда "Мангальян" - "Чандраян-2" станет уже третьей индийской автоматической межпланетной станцией.

Новая миссия состоит сразу из трех аппаратов: орбитального аппарата, посадочной платформы "Викрам" и шестиколесного лунохода "Прагаян".

Планируется, что в начале сентября станция перейдет на эллиптическую окололунную орбиту, после чего аппараты снизят высоту орбиты до 100 км. После того, как станция выйдет на круговую орбиту, посадочный модуль с луноходом отделятся от орбитального аппарата и в начале сентябре сядут в районе южного полюса Луны. Если посадка пройдет успешно, то Индия станет четвертой страной после СССР, США и Китая, которая смогла посадить космический аппарат на поверхность Луны.

Индия будет использовать "Чандраян-2" в научных целях, а также чтобы отработать технологии для будущих миссий на Луну и Марс.

Для исследований у миссии имеется большое количество научных приборов. С помощью спектрометров можно изучать состав лунного грунта и искать следы воды. Имеются приборы для изучения лунной ионосферы и экзосферы, камеры, а также радар, позволяющий получать радиолокационные изображения поверхности независимо от метеорологических условий и уровня освещенности.

Индия Чандраян-2

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