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Шарапова проиграла Барти во втором круге турнира в Цинциннати

Шарапова проиграла Барти во втором круге турнира в Цинциннати
Мария Шарапова
Фото: Reuters

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от австралийки Эшли Барти в матче второго круга проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.

Результат встречи - 6:4, 6:1 в пользу Барти.

Таким образом, Шарапова выбыла из дальнейшей борьбы в женском одиночном разряде.

В настоящее время россиянка занимает 97-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), тогда как Барти является второй ракеткой мира.

Призовой фонд турнира составляет $2 млн 944,486 тыс.

Мария Шарапова теннис

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