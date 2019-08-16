В британских вооруженных силах вновь зафиксировали недобор

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Состав вооруженных сил Великобритании продолжает уменьшаться девятый год подряд, сообщает "Би-би-си".

По данным телерадиокорпорации, общая численность британской армии, Королевских военно-воздушных сил, Королевского военно-морского флота и Королевской морской пехоты составляет 133 тыс. 420 военнослужащих. При этом, согласно планам правительства, число служащих во всех этих родах войск должно составлять 144 тыс. 440 человек, то есть более чем на 11 тыс. больше нынешних показателей.

Ннаибольший недобор зафиксирован в армии: так, цель правительства - иметь под ружьем 82 тыс. человек в этом роде войск, а в июле число служащих в армии составило 74 тыс. 440 человек. В 2018 году в армии несли службу 76 тыс. 880 человек.

Королевские военно-воздушные силы и Королевский военно-морской флот также не смогли достигнуть намеченных показателей по численности сил.

В то же время в министерстве обороны Великобритании заявляли, что работают над улучшением статистики при наборе военнослужащих, а в 2019 году число желающих пойти в армию стало самым высоким за последние пять лет.