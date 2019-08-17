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Десять человек пострадали при взрыве фейерверка на курорте во Франции

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Порядка 10 человек получили травмы накануне вечером, когда на пляже французского Коллиура взорвался фейерверк в центре толпы, сообщают в субботу французские СМИ.

По их данным, один из зарядов взорвался на низкой высоте, и искры рассыпались на людей, наблюдавших за шоу на пляже.

Трех человек госпитализировали с сильными ожогами, и один из них все еще находится в больнице. Остальным пострадавшим была оказана помощь на месте.

Полиция начала расследование инцидента.

Франция

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