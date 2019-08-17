В Брюсселе начали проверку больницы на взрывчатку из-за звонка
Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В брюссельской клинике Святого Иоанна идет проверка помещений на предмет возможного нахождения там взрывчатого вещества, сообщили в субботу вечером бельгийские СМИ со ссылкой на столичную полицию.
В госпитале около 19:00 местного времени (20:00 по Москве) получили телефонный звонок от лица, угрожавшего совершить теракт со взрывом против этого медицинского учреждения.
Чтобы обеспечить безопасность пациентов и персонала, полиция заблокировала все входы в госпиталь. Посетители покинули клинику. Служба приемного покоя больше не принимает новых пациентов до специального распоряжения. Их перенаправляют в другие госпитали.
Проводится контроль всех помещений больницы.
При этом, по данным СМИ, работа в остальных подразделениях клиники пока продолжается в обычном режиме.