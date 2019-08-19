Град сильно повредил виноградники во французском Божоле
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Сильный град в департаменте Рона нанес значительный ущерб виноградникам во всемирно известном винодельческом регионе Божоле, сообщают местные СМИ.
По словам винодела Бернара Дессанжеана, выпавший в ночь на понедельник град "убил" виноградники.
"Он начался в два часа ночи, затем прекратился. В пять утра град снова начался. Градины были размером с мячик для настольного тенниса, как куриное яйцо. С такими грозами мы сталкиваемся нечасто. Ветер бушевал, деревья поломаны", - рассказал винодел в эфире радиостанции RTL.
Exemples de grêlons recueillis à Paray-le-monial tout à l'heure !😲 Source : ma sœur.@ExtremeMeteo @Meteovilles @meteofrance @Meteorage__ @MeteoContact @severeweatherEU #orages #grele pic.twitter.com/OBEPO1NGHy— Raphaël Charnay (@daslied2000) August 18, 2019
Ожидается, что сильные грозы и ливни могут вновь обрушиться на регион в понедельник вечером.
Из-за сильных дождей и града в департаменте Рона оказалась затоплена одна из центральных автомагистралей Франции, связывающая Париж и Лион.
Во многих странах мира широко известен сорт молодого французского вина "Божоле-нуво", которое делается из винограда, собираемого в Божоле.