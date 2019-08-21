Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".

Молодые люди приехали в Германию из Красноярска в рамках культурно-образовательного проекта Future Spaces.

Вечером 18 августа в гостевом доме из-за утечки газа взорвался баллон. Рядом с эпицентром взрыва находились 24-летний координатор Николай Бахалханов, который получил ожоги 50% тела, и 18-летний участник группы Александр Юрченко, у которого площадь ожогов составила 22%. явилась в немецких СМИ.

Пострадавших на вертолете доставили в ближайший госпиталь в Гамбурге, остальным оказали психологическую помощь. "Сейчас ребята находятся в стабильном состоянии. Лечащий врач сообщил, что на настоящий момент угрозы для жизни нет. Вчера ребят смогли посетить координаторы проекта и организовать короткий разговор с родными", - отметили в "Интерре". Пострадавшим может потребоваться пробыть в клинике несколько недель.

Помощь раненым оказывают немецкие партнеры общественной организации, представители российского консульства. Решается вопрос о приезде в Германию родителей пострадавших. Общественники открыли сбор денег на обратные билеты родителям и на реабилитацию молодых людей в России, если она потребуется.

Future Spaces - международный культурно-образовательный проект с участием молодежи 18-26 лет из России, Германии и Танзании. Он проходит с 12 по 30 августа в Германии. Одним из организаторов проекта является красноярская региональная общественная организация "Интерра".