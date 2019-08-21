Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Посетитель аквариума в тематическом парке Скансен в Стокгольме попал в больницу, после того как его укусил крокодил, однажды принадлежавший покойному лидеру Кубы Фиделю Кастро.

Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на данные полиции, мужчина, которому около 75 лет, "держал руку не с той стороны защитного стекла". Он как раз произносил речь, когда рептилия укусила его. В результате мужчина попал в больницу.

Руководство аквариума обещает укрепить вольер так, чтобы ЧП не повторилось.

Укусившее посетителя животного - один из двух кубинских крокодилов, которых Фидель Кастро в 1970-е подарил советскому космонавту Владимиру Шаталову. Тот в свою очередь передал Кастро и Хиллари - именно так зовут крокодилов - Московскому зоопарку. Впоследствии их подарили Стокгольму.