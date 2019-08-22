Китай задумал эксперимент с локальным запретом автомобилей с бензиновыми двигателями

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Китае в экспериментальном порядке могут быть определены специальные зоны, куда будет запрещен въезд автомобилям с двигателями, работающими на бензине. Об этом сообщило министерство промышленности и информатизации Китая.

В документе, размещенном на сайте ведомства, говорится, что местные власти должны сначала проанализировать такие факторы, как рыночный спрос и уровни выбросов, чтобы решить, следует ли проводить эксперимент в их районах.

Министерство может подготовить график поэтапного отказа от автомобилей с бензиновыми двигателями.

Южная китайская островная провинция Китая Хайнань заявила в марте, что планирует прекратить продажу бензиновых автомобилей к 2030 году.

В Китае вследствие бурного развития промышленности и увеличения автомобильного парка сложилась непростая экологическая ситуация. Правительство поощряет продажи электромобилей в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды, но чиновники из автомобильной промышленности сомневаются, что это сможет стимулировать полный отказ от традиционных двигателей внутреннего сгорания, учитывая климатические различия и степень загрязнения окружающей среды в регионах страны.