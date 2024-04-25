Макрон скоро инициирует обсуждение темы общеевропейской обороны

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил, что созовет партнеров Парижа для участия в общеевропейской инициативе по созданию "заслуживающей доверия европейской обороны".

"В ближайшие месяцы я приглашу всех наших партнеров создать эту европейскую инициативу. Для начала нам нужна стратегическая концепция", - сказал Макрон во время выступления в Сорбонне.

По итогам этого обсуждения, по мнению французского президента, "нужно самим строить эту стратегическую концепцию европейской обороны, заслуживающей доверия".

Мотивируя необходимость общеевропейской обороны, Макрон заявил об "успехах в последние годы России в сфере инноваций в баллистических технологиях". Также он напомнил, что у РФ есть ядерное оружие.

Макрон отметил особую важность развития возможностей Европы в сфере киберпространства.

Кроме того, по мнению французского лидера, европейским странам нужно "отдавать предпочтение европейским производителям в том, что касается закупок военной техники".