Поиск

Россиянка погибла при восхождении на Фудзи в 200 метрах от вершины

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - 29-летняя Анна Дубровина из Росии погибла утром в понедельник при восхождении на гору Фудзи. Когда она была в 200 метрах от вершины, в нее попал сорвавшийся с горы камень, сообщает NHK со ссылкой на данные спасателей и пожарных.

Дубровина упала и погибла. Полиция проверяет обстоятельства случившегося.

Погибшая была замужем за гражданином Японии и жила в районе Синагава в Токио. На Фудзи она находилась с мужем. Они начали восхождение вечером 25 августа, а ее смерть наступила около 5 часов утра.

Восхождения на Фудзи возможны с июля по сентябрь. По данным полиции, это был первый инцидент с падением камня на туристов.

Япония Фудзи

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Европейское космическое агентство откажется от российских "Союзов"

Европейское космическое агентство откажется от российских "Союзов"

Белоруссия начала сама проверять качество нефти из РФ

Boeing запланировала возобновить полеты модели 737 MAX в конце года

Boeing запланировала возобновить полеты модели 737 MAX в конце года

Песков не стал связывать активность военных РФ с ответом на ракетные испытания США

Вся нефть с задержанного в Гибралтаре иранского танкера ушла неназванному покупателю

Вся нефть с задержанного в Гибралтаре иранского танкера ушла неназванному покупателю

Глава МИД Ирана прибыл из Биаррица на переговоры в Пекин

В Литве задержали двоих российских пограничников

В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');