Россиянка погибла при восхождении на Фудзи в 200 метрах от вершины
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - 29-летняя Анна Дубровина из Росии погибла утром в понедельник при восхождении на гору Фудзи. Когда она была в 200 метрах от вершины, в нее попал сорвавшийся с горы камень, сообщает NHK со ссылкой на данные спасателей и пожарных.
Дубровина упала и погибла. Полиция проверяет обстоятельства случившегося.
けさ、富士山の山頂付近で登山者の女性の頭にが落石にあたって死亡しました。落石による死者は、今シーズン初めてで、ここ数年は確認されていません。— ニュースウオッチ９ (@nhk_nw9) August 26, 2019
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Погибшая была замужем за гражданином Японии и жила в районе Синагава в Токио. На Фудзи она находилась с мужем. Они начали восхождение вечером 25 августа, а ее смерть наступила около 5 часов утра.
Восхождения на Фудзи возможны с июля по сентябрь. По данным полиции, это был первый инцидент с падением камня на туристов.