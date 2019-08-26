Россиянка погибла при восхождении на Фудзи в 200 метрах от вершины

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - 29-летняя Анна Дубровина из Росии погибла утром в понедельник при восхождении на гору Фудзи. Когда она была в 200 метрах от вершины, в нее попал сорвавшийся с горы камень, сообщает NHK со ссылкой на данные спасателей и пожарных.

Дубровина упала и погибла. Полиция проверяет обстоятельства случившегося.

Погибшая была замужем за гражданином Японии и жила в районе Синагава в Токио. На Фудзи она находилась с мужем. Они начали восхождение вечером 25 августа, а ее смерть наступила около 5 часов утра.

Восхождения на Фудзи возможны с июля по сентябрь. По данным полиции, это был первый инцидент с падением камня на туристов.