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Экс-сотруднику Google предъявили обвинения в краже секретных технологий

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Минюст США предъявил бывшему старшему инженеру Google Inc Энтони Левандовски обвинения в 33 эпизодах кражи секретных технологий компании, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Левандовский работал над проектом беспилотного автомобиля Google с 2009 года до 2016 года.

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В обвинительном заключении утверждается, что за несколько месяцев до увольнения Левандовски загрузил из защищенных баз данных Google технические, производственные и бизнес-файлы, связанные с пользовательскими технологиями LiDAR (Light Identification Detection and Ranging - "обнаружение, идентификация и определение дальности с помощью света" - ИФ) и беспилотных автомобилей.

Также в документе говорится, что Левандовски на момент ухода из Google был связан с двумя компаниями-конкурентами Google в сфере беспилотного вождения: Tyto LiDAR LLC и 280 Systems, Inc, которая впоследствии стала называться Ottomotto. Ottomotto приобрела Tyto вскоре после того, как ее купила Uber Technologies. После это Uber наняла на работу Левандовски.

Теперь инженеру грозит до десяти лет тюрьмы.

Google Tyto Ottomotto Uber

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