Что произошло за день: среда, 28 августа

Августовский мороз в московском регионе, рухнувшая стена в Новосибирске и освобождение Кирилла Вышинского

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Елизавета II по просьбе Бориса Джонсона приостановила работу парламента. Этот перерыв начнется не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября - и продлится до 14 октября. К его завершению до запланированного выхода Великобритании из ЕС будет оставаться всего две с половиной недели. У оппозиции практически не останется времени, чтобы помешать Джонсону вывести Британию из ЕС без соглашения.

- Суд Киева отпустил Кирилла Вышинского из-под ареста под личное обязательство. В СПЧ РФ надеются на соответствующий ответ со стороны России.

- В Новосибирске на рабочих рухнула стена дома во время реконструкции. В результате происшествия погибли три человека, еще один получил травмы. СК по региону возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил проведения работ".

- В ближайшие сутки в столичный регион придет мороз, обещают специалисты Метеобюро Москвы и области. В ночь на четверг, 29 августа, в столице похолодает до +2...+4 градусов. Причем по области возможны заморозки до -2.

- Скончалась девочка из Петербурга, пострадавшая в турецком бассейне. 18 августа в бассейне одной из гостиниц Бодрума ее руку затянуло в трубу, в результате чего ребенок серьезно пострадал. Спасти ее врачи не смогли. Консульство РФ обещает помочь с репатриацией тела.

- Органические продукты из-за рубежа могут исчезнуть с российских прилавков. Как пишет "Коммерсантъ", с 1 января 2020 года вступит в силу закон об органической продукции, но получить российский сертификат зарубежным производителям практически невозможно.

- Водители в 2020 году смогут проверить всю историю машины на сайте госуслуг. С помощью сервисов можно также записаться на техосмотр или оформить полис ОСАГО. Отслеживание владения этими полисами также будет проводиться онлайн.