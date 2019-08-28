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Водители в 2020 году смогут проверить всю историю машины на сайте госуслуг

Там же автовладельцам будет приходить штраф за выезд без ОСАГО

Водители в 2020 году смогут проверить всю историю машины на сайте госуслуг
Фото: Reuters

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские автомобилисты в следующем году получат через госуслуги доступ к новым сервисов, кроме того, онлайн они будут получать и штрафы за выезд на дорогу без ОСАГО.

По словам вице-премьера Максима Акимова, с помощью этих сервисов можно будет проследить всю историю владения автомобилем, а также воспользоваться услугами коммерческих организаций, например, записаться на техосмотр и оформить полис ОСАГО. Отслеживание владения этими полисами также будет проводиться онлайн.

В РоссииСайт госуслуг с 29 октября запустит оформление убытков по ОСАГО по европротоколуЧитать подробнее

"Сейчас правительство Москвы передает данные с камер в МВД. Это все сравнивается с данными Всероссийского союзах автостраховщиков. И у нас уже более 5,5 тыс автовладельцев получили уведомления об отсутствии полисов. Но в следующем году, как мы планируем, это будут уже не уведомления, а юридически значимые действия, которые будут буквально обозначать формирование штрафов в автоматическом режиме за выезд без обладания полиса", - сказал он.

Он напомнил, что во вторник на сайте госуслуг заработали еще пять новых сервисов. "Два из них в интересах автомобилистов - это возможность подать онлайн Европротокол и обжаловать штрафы", - сказал он.

Россия

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