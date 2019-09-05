Трамп перевел $771 млн из программы по противодействию РФ на стену с Мексикой

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Лидер меньшинства в Сенате США демократ Чак Шумер обвинил президента Дональда Трампа в том, что он задействовал $771 млн, предусмотренных на сдерживание РФ в Европе, для строительства стены на американо-мексиканской границе.

"В который раз президент Трамп ставит (президента РФ) Владимира Путина превыше безопасности американского народа и его союзников. Сокращение финансирования, предназначенного для усиления наших проверенных временем европейских союзников против российской агрессии, чтобы продвигать политически мотивированный тщеславный проект президента, за который, как он обещал, заплатит Мексика - это возмутительно, неправильно, и это ослабляет нашу национальную безопасность", - говорится в заявлении сенатора, размещенном на его странице в твиттере.

Отмечается, что речь идет о перераспределении средств из программы "Европейская инициатива сдерживания".

Шумер также указал на то, что Трамп уже второй раз за две недели действует в интересах Москвы.

"Этот поступок, вдобавок к промедлению с оказанием помощи украинским военным против российской агрессии, - это второй раз за две недели, когда президент Трамп прямым образом помогает президенту Путину с его враждебной кампанией по подрыву НАТО и трансатлантических отношений", - утверждается в преамбуле заявления.

Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил лидерам Конгресса, в том числе Шумеру, о решении перераспределить средства, выделенные на военные проекты, в пользу строительства пограничной стены с Мексикой: всего глава Пентагона одобрил перераспределение $3,6 млрд на строительство более 280 км стены на границе США и Мексики.

Представители Минобороны заявили, что этим решением будут затронуты 127 проектов. Первые $1,8 млрд поступят от отложенных строительных проектов за пределами США. Второй транш поступит от отложенных проектов внутри США.

Также на этой неделе спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и Чак Шумер выступили против такого решения администрации президента Дональда Трампа.

Кроме этого, ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации сообщило, что Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить $250 млн.

Теперь, пока вопрос находится на рассмотрении, средства заморожены, и финансирование Украины в сфере безопасности ставится под сомнение.