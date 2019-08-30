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США ввели санкции в отношении четырех человек за посредничество ХАМАС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минфин США внес в санкционные списки четырех человек за помощь в перемещении финансов между Корпусом Стражей Исламской революции Ирана и ХАМАС, сообщает госдеп.

"Управление по контролю над иностранными активами Минфина США в партнерстве с султанатом Оман ввели санкции сегодня в отношении четырех финансовых посредников, ответственных за перемещение десятков миллионов долларов между подразделением "Аль-Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции Ирана и бригадами ХАМАСа "Изз ад-Дин аль-Кассам" в Газе", - говорится в сообщении.

Трое из упомянутых в списке находятся в Газе, один - в Ливане.

Согласно сообщению, данные санкции отражают решимость США противостоять "пагубному влиянию Ирана" и поддержке, оказываемой ХАМАСу.

Мы будем и впредь нацеливаться на лиц и организации, занимающиеся финансированием и оказанием поддержки ХАМАСу и его дестабилизирующему насилию против Израиля и палестинского народа", - отмечается в сообщении госдепа.

США ХАМАС

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