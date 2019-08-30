Обыски начались в офисе Национальной общественной телерадиокомпании Украины

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Государственное бюро расследований (ГБР) проводит санкционированные обыски в офисе Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), сообщает пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова на своей странице в фейсбуке в пятницу.

Она отметила, что следственные действия связаны с досудебным расследованием дела о возможных злоупотреблениях служебным положением со стороны должностных лиц НОТУ ради получения неправомерной выгоды для себя или других физических и юридических лиц.

Иванова подчеркнула, что обыски не мешают работе вещателя и проводятся с соблюдением всех требований уголовно-процессуального кодекса Украины.