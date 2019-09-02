Индия снизила стоимость электронных виз

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Власти Индии в два раза снизили стоимость оформления электронных виз для туристов, в том числе для граждан РФ, следует из данных на портале правительства Индии.

Согласно обновленной информации, стоимость электронной визы на 30 дней с апреля по июнь (в низкий сезон) составляет $10, а с июля по март - $25. Оформление годовой визы в Индию обойдется в $40, на пять лет - в $80.

При этом 30-дневная туристическая электронная виза дает право на два въезда в Индию. Визы на год и на пять лет позволяют путешественнику неоднократно посещать страну, но продолжительность каждого визита не может превышать 90 дней.

Прежде россияне платили $60 за однократную электронную визу в Индию на 30 дней.