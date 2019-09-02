Поиск

Индия снизила стоимость электронных виз

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Власти Индии в два раза снизили стоимость оформления электронных виз для туристов, в том числе для граждан РФ, следует из данных на портале правительства Индии.

Согласно обновленной информации, стоимость электронной визы на 30 дней с апреля по июнь (в низкий сезон) составляет $10, а с июля по март - $25. Оформление годовой визы в Индию обойдется в $40, на пять лет - в $80.

При этом 30-дневная туристическая электронная виза дает право на два въезда в Индию. Визы на год и на пять лет позволяют путешественнику неоднократно посещать страну, но продолжительность каждого визита не может превышать 90 дней.

Прежде россияне платили $60 за однократную электронную визу в Индию на 30 дней.

Индия

Новости

Скончался посол России в Египте

Скончался посол России в Египте
Протесты в Гонконге

Гонконгские студенты бойкотировали занятия в рамках очередных протестов

Гонконгские студенты бойкотировали занятия в рамках очередных протестов

Глава правительства Грузии подал в отставку

Ураган "Дориан" нанес катастрофический ущерб Багамским островам

Ураган "Дориан" нанес катастрофический ущерб Багамским островам

В штате Флорида объявлена эвакуация

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 сентября

Губернатор Джорджии объявил эвакуацию прибрежных городов штата

Губернатор Джорджии объявил эвакуацию прибрежных городов штата

Посольство РФ обеспечит депортацию Бутиной на родину без задержек

Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси

Авиарейс Ереван - Москва совершил экстренную посадку в Тбилиси

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');