Поиск

В заменяющем лица китайском приложении усмотрели потенциал для манипуляции выборами

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Новое китайское приложение Zao, которое позволяет пользователям вставлять свое лицо в видео герою фильма или сериала, может быть использовано злоумышленниками для создания фейковых роликов. Об этом пишет газета Guardian.

Противники приложения, которое стало доступно для скачивания в конце августа, обвинили его в нарушении принципов конфиденциальности. Критики указывают на то, что с помощью этой программы можно будет создавать видео, которые впоследствии могут быть использованы для манипулирования выборами, или же с целью оклеветать кого-то, либо даже с целью спровоцировать массовые беспорядки, распространяя недостоверную информацию в огромных масштабах, отмечает издание.

Кроме того, интернет-пользователи обратили внимание на один из пунктов в политике конфиденциальности Zao, согласно которому владельцы приложения имеют постоянные, безотзывные права на весь создаваемый с его помощью контент, с правом передачи его третьим лицам.

Создатели приложения уже отреагировали на данные претензии. "Мы с пониманием относимся к претензиям, высказанным по поводу конфиденциальности. Мы получили эти замечания и мы устраним проблемы, о которых ранее не задумывались, но это займет некоторое время", - говорится в официальном сообщении Zao.

Приложение стало доступно для скачивания в пятницу, 30 августа, и уже вскоре начало набирать популярность в Китае. Для работы с ним пользователь должен сделать несколько селфи, на которых он моргает, шевелит губами и так далее. После этого он может вставлять свое лицо героям фильмов, сериалов, телешоу и других видео. Приложение можно скачать в App Store.

Zao Китай

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Джонсон привел на Даунинг-стрит щенка из приюта

Джонсон привел на Даунинг-стрит щенка из приюта

СМИ сообщили о возможной гибели 34 человек при пожаре на яхте близ Калифорнии

СМИ сообщили о возможной гибели 34 человек при пожаре на яхте близ Калифорнии

Скончался посол России в Египте

Скончался посол России в Египте
Протесты в Гонконге

Гонконгские студенты бойкотировали занятия в рамках очередных протестов

Гонконгские студенты бойкотировали занятия в рамках очередных протестов

Глава правительства Грузии подал в отставку

Ураганы в США

Ураган "Дориан" нанес катастрофический ущерб Багамским островам

Ураган "Дориан" нанес катастрофический ущерб Багамским островам

В штате Флорида объявлена эвакуация

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 сентября

Губернатор Джорджии объявил эвакуацию прибрежных городов штата

Губернатор Джорджии объявил эвакуацию прибрежных городов штата
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');