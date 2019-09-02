В заменяющем лица китайском приложении усмотрели потенциал для манипуляции выборами

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Новое китайское приложение Zao, которое позволяет пользователям вставлять свое лицо в видео герою фильма или сериала, может быть использовано злоумышленниками для создания фейковых роликов. Об этом пишет газета Guardian.

Противники приложения, которое стало доступно для скачивания в конце августа, обвинили его в нарушении принципов конфиденциальности. Критики указывают на то, что с помощью этой программы можно будет создавать видео, которые впоследствии могут быть использованы для манипулирования выборами, или же с целью оклеветать кого-то, либо даже с целью спровоцировать массовые беспорядки, распространяя недостоверную информацию в огромных масштабах, отмечает издание.

Кроме того, интернет-пользователи обратили внимание на один из пунктов в политике конфиденциальности Zao, согласно которому владельцы приложения имеют постоянные, безотзывные права на весь создаваемый с его помощью контент, с правом передачи его третьим лицам.

Создатели приложения уже отреагировали на данные претензии. "Мы с пониманием относимся к претензиям, высказанным по поводу конфиденциальности. Мы получили эти замечания и мы устраним проблемы, о которых ранее не задумывались, но это займет некоторое время", - говорится в официальном сообщении Zao.

Приложение стало доступно для скачивания в пятницу, 30 августа, и уже вскоре начало набирать популярность в Китае. Для работы с ним пользователь должен сделать несколько селфи, на которых он моргает, шевелит губами и так далее. После этого он может вставлять свое лицо героям фильмов, сериалов, телешоу и других видео. Приложение можно скачать в App Store.