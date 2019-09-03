Взрыв в Антверпене разрушил три дома

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Взрыв, произошедший во вторник в Вилрейке - округе Антверпена, практически снес три малоэтажных дома, сообщил бельгийский телеканал RTBF.

Канал отмечает, что точная причина взрыва еще не названа, и в то же время приводит слова бургомистра Антверпена Барта де Вевера о "страшном взрыве газа".

Пожарные достали из-под обломков двух человек, их передали медикам в тяжелом состоянии. Затем живым обнаружили еще одного пострадавшего. Спасатели допускают, что под руинами разрушенных домов могут оказаться и другие, так как после взрыва по меньшей мере два человека считались пропавшими.

RTBF отмечает, что пока сведений о возможных жертвах нет.

Полиция оцепила зону ЧП. Из ближайшей к месту взрыва школы эвакуировали учеников и преподавателей. Прокуратура Антверпена начала расследование.