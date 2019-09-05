Автобус с детьми попал в аварию во Львовской области Украины

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Столкновение маршрутки, легкового автомобиля и пассажирского автобуса с детьми произошло вечером 4 сентября во Львовской области Украины, пострадали 13 человек, один погиб. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Авария случилась 4 сентября в 20:59 на автодороге Киев-Чоп возле с. Дидилов Каменка-Бугского района. Столкнулись микроавтобус, легковой автомобиль и пассажирский автобус, перевозивший 49 человек - из них 45 детей. В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса, гражданин Германии и пострадало 13 человек, из них 11 детей 2005-2009 г.р., говорится в сообщении.

Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали.